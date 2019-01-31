20 многоэтажек в Екатеринбурге остались без света

16:35 | 2.02.2019

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге жители порядка двадцати многоэтажек остались без света. Речь идёт о домах на Эльмаше, это улицы Энтузиастов, Баумана, Донская и Шефская.



Весь день жители даже еду приготовить не могут – газ в их домах отсутствует, а свет, судя по прогнозам, появится ещё нескоро.



Всё дело в поломке на линии электросетей. По словам жителей, им пообещали вернуть свет в вечернее время.



Управляющая компания «РЭМП Эльмаш», на момент публикации новости, оказалась недоступной для комментариев.