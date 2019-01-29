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17:36 | 31.01.2019

Фото: ЕТВ

Прокуратура Свердловской области усмотрела нарушения в сделке по продаже кинотеатра «Темп» администрацией Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области усмотрела возможные нарушения, допущенные при передаче здания бывшего кинотеатра «Темп» из муниципальной собственности в собственность компании-застройщика. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора области Владимир Маленьких в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

«Уверен, возьмись кто из силовиков за ревизию «делишек» Александра Якоба и его команды, сможет рассчитывать на новые звания. Например, есть шероховатости с отчуждением здания бывшего кинотеатра «Темп», как отмечает областная прокуратура. Главное – подсказать направление поисков… Интересно, что скажут по итогам проверок представители ФАС и СК РФ»,– пишет парламентарий на своей странице в Facebook.

Как следует из документа, размещенного на странице депутата, здание кинотеатра было отчуждено из муниципальной собственности без проведения торгов, что противоречит положениям закона о защите конкуренции. В настоящее время материалы проверки переданы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области и следственный отдел СУ СК России по Ленинскому району города Екатеринбурга.

Прокуратура Свердловской области усмотрела нарушения в сделке по продаже кинотеатра «Темп» администрацией Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области усмотрела нарушения в сделке по продаже кинотеатра «Темп» администрацией Екатеринбурга

Напомним новейшую историю кинотеатра «Темп». В 2011 году здание старейшего звукового кинозала Екатеринбурга было передано в хозяйственное ведение ЕМУП «Кинотеатр «Салют». В 2016 году ЕМУП продал здание «Темпа» ЗАО «Жилой комплекс «Есенин», с тех пор старый кинотеатр принадлежал застройщику. 15 января 2018 года администрация Екатеринбурга продала ЗАО «ЖК «Есенин» и участок земли, на котором находился «Темп». А спустя два месяца, 24 марта 2018 года, новый хозяин снёс здание кинотеатра.

Стоит отметить, что за несколько дней до сноса кинотеатра в Управление государственной охраны объектов культурного наследия поступило заявление о признании «Темпа» объектом культурного наследия, что автоматически запрещало его демонтаж как минимум до принятия решения о признании, или непризнании, объектом культурного наследия. Тем не менее, застройщик, под шумок, поднятый в то время вокруг сноса недостроенной телебашни, в авральном режиме снес здание.

© «Вечерние Ведомости»

 


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