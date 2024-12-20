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13 лет прятавшему тело убитой жены жителю Богдановича вынесли приговор
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Жителю Богдановича, который 13 лет скрывал, где находится тело его убитой жены, погибшей от его руки в марте 2011 года, вынесли приговор.
Богдановичский городской суд признал его виновным в умышленном причинении вреда, повлекшим смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и назначил ему 24 года в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на 2 года. Богдановичский городской прокурор запрашивал для него 27 лет лишения свободы, уточнили в областной прокуратуре.
Напомним, семейная трагедия произошла во время пьянки в «тихом» семейном кругу. Мужчина избил свою супругу, а когда она умерла, спрятал решил спрятать её тело – погрузил в грузовик, вывез в лес и закопал. С того момента она считалась без вести пропавший, но следователи докопались до правды.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, весной этого года к следователям поступила информация о возможной причастности супруга, который в этот момент уже отбывал наказание по другому наказанию, к смерти женщины. В итоге новые факты нашли свое подтверждение, и сам мужчина сознался в содеянном и показал, где закопал жену.
Богдановичский городской суд признал его виновным в умышленном причинении вреда, повлекшим смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и назначил ему 24 года в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на 2 года. Богдановичский городской прокурор запрашивал для него 27 лет лишения свободы, уточнили в областной прокуратуре.
Напомним, семейная трагедия произошла во время пьянки в «тихом» семейном кругу. Мужчина избил свою супругу, а когда она умерла, спрятал решил спрятать её тело – погрузил в грузовик, вывез в лес и закопал. С того момента она считалась без вести пропавший, но следователи докопались до правды.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, весной этого года к следователям поступила информация о возможной причастности супруга, который в этот момент уже отбывал наказание по другому наказанию, к смерти женщины. В итоге новые факты нашли свое подтверждение, и сам мужчина сознался в содеянном и показал, где закопал жену.
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