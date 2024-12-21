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В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня

21.15 Среда, 25 декабря 2024
Фото: МЧС по Свердловской области
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Сегодня, 25 декабря, в Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар в частном секторе на улице Белинского. Загорелись кровли трёх жилых домов. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров, что можно считать крупным пожаром

В одном из загоревшихся домов в момент инцидента находился девятилетний ребёнок. Благодаря оперативной работе пожарных, малыша удалось быстро найти и вывести из задымленного здания. При этом применялись спасательные устройства. В итоге маленькому погорельцу даже не понадобилась медицинская помощь — он не успел ни надышаться ядовитого дыма, ни получить ожоги.

На борьбу с огнём потребовался почти час. В тушении участвовали 19 человек и 8 единиц спецтехники. Как выяснил пожарный дознаватель, причиной возгорания стал аварийный режим работы электровентилятора, находившегося в гаражном боксе, как поясняют в МЧС по Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:24 В Екатеринбурге мужчина получил срок за нападение на водителя автобуса
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17:37 Искавшим людей среди завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле спасателям вручили памятные знаки
17:12 Синоптики предупреждают о перепадах температуры и сильном ветре в Свердловской области
16:47 С 2025 года в уральской столице подорожает школьное питание
15:54 В Екатеринбурге закрыли РГППУ и присоединили его к УрГПУ
15:28 В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
14:22 236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
12:52 Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
12:14 На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
11:51 Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла информацию о пиротехнике с опасными веществами
11:02 В Кольцово задержали пассажирку с кораллами из Дубая
10:23 Конфликтом школьников из екатеринбургской гимназии заинтересовались в СК
10:07 Глава СК потребовал доклад о преступлении нелегала против половой неприкосновенности школьницы в Екатеринбурге
09:28 С переломом предплечья в больницу попала 11-летняя девочка после ДТП в Каменске-Уральском
22:18 Роспотребнадзор призвали закрыть Окружной дом офицеров в Екатеринбурге из-за холода в зале
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