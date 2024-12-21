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В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня, 25 декабря, в Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар в частном секторе на улице Белинского. Загорелись кровли трёх жилых домов. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров, что можно считать крупным пожаром
В одном из загоревшихся домов в момент инцидента находился девятилетний ребёнок. Благодаря оперативной работе пожарных, малыша удалось быстро найти и вывести из задымленного здания. При этом применялись спасательные устройства. В итоге маленькому погорельцу даже не понадобилась медицинская помощь — он не успел ни надышаться ядовитого дыма, ни получить ожоги.
На борьбу с огнём потребовался почти час. В тушении участвовали 19 человек и 8 единиц спецтехники. Как выяснил пожарный дознаватель, причиной возгорания стал аварийный режим работы электровентилятора, находившегося в гаражном боксе, как поясняют в МЧС по Свердловской области.
В одном из загоревшихся домов в момент инцидента находился девятилетний ребёнок. Благодаря оперативной работе пожарных, малыша удалось быстро найти и вывести из задымленного здания. При этом применялись спасательные устройства. В итоге маленькому погорельцу даже не понадобилась медицинская помощь — он не успел ни надышаться ядовитого дыма, ни получить ожоги.
На борьбу с огнём потребовался почти час. В тушении участвовали 19 человек и 8 единиц спецтехники. Как выяснил пожарный дознаватель, причиной возгорания стал аварийный режим работы электровентилятора, находившегося в гаражном боксе, как поясняют в МЧС по Свердловской области.
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