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Троицу беглецов из нижнетагильского исправительного центра задержали
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Трёх товарищей-осуждённых, сбежавших из исправительного центра при 12-й колонии Нижнего Тагила, поймали. Никто из беглецов не стал оказывать сопротивление при задержании.
Как рассказали в ГУФСИН по Свердловской области, первого из приговорённых к труду задержали ещё 24 декабря, на следующий день после побега. Он успел добраться до Екатеринбурга, где его и встретили. Второго поймали на следующий день, 25 декабря, уже утром, тоже в уральской столице. Третьего нашли вечером того же дня – он остался в Нижнем Тагиле.
Напомним, после побега осуждённых исправительный центр решила проверить прокуратура.
Как рассказали в ГУФСИН по Свердловской области, первого из приговорённых к труду задержали ещё 24 декабря, на следующий день после побега. Он успел добраться до Екатеринбурга, где его и встретили. Второго поймали на следующий день, 25 декабря, уже утром, тоже в уральской столице. Третьего нашли вечером того же дня – он остался в Нижнем Тагиле.
Напомним, после побега осуждённых исправительный центр решила проверить прокуратура.
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