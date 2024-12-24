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В преддверии новогодних праздников вырос спрос на услуги «красоты»

16.05 Четверг, 26 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Новый год – особый праздник, в который дамам хочется отдохнуть всей душой и при этом остаться неотразимой. Именно по этой причине в преддверии праздников спрос на услуги мастеров красоты традиционно возрастает, и записаться к ним иногда не представляется возможным.

Как рассказали Вечерним ведомостям в команде Авито Услуг, в преддверии новогодних праздников спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам вырос на 17%, а на парикмахеров – на 12%. Услуги визажистов стали востребованнее на 8%. Однако подготовиться к новогодней ночи можно и без помощи специалистов.

Профессиональный визажист Маргарита Ежова из Новороссийска рассказала, что нужно делать, чтобы остаться неотразимый в новогоднюю ночь.

Первый совет о том, как избежать отёков. Визажист рекомендует хорошо выспаться и не есть острое или солёное перед сном. Если же отёки всё же появились, она советует использовать специальные патчи или компрессы из пакетиков с чёрным или зелёным чаем.

Второе – сделать мягкий скраб или бережный пилинг и нанести на лицо маску. Такая комбинация должна помочь выровнять тон лица и помочь тональному средству распределиться более равномерно.

Третье – румяна. Это то, что поможет создать более свежий и отдохнувший вид. Специалист подчеркивает, что лучше всего омолаживает лицо румяна с розовым и розово-персиковым подтоном.

Четвёртоерумяна и помада не должны быть идентичными, но при этом важно, чтобы оттенки были из одной цветовой гаммы. Если же подходящих румян нет, то визажист советуют использовать вместо них помаду, нанося её точечно и хорошо растушёвывая. Лучше всего для этого подходят матовые и кремовые текстуры.

Пятоехорошая укладка. Чтобы локоны продержались всю ночь, визажист советуют помыть голову минимум за три часа без использования масок и питательного кондиционера, так как они утяжеляют волосы. Затем нужно хорошо просушить волосы феном с использованием термозащитного средства и уложить, зафиксировав лаком.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:33 С памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите после недовольства горожан сняли наряды Деда Мороза и Снегурочки
10:36 В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
10:29 СМИ сообщают о задержании предполагаемого педофила в Екатеринбурге
09:56 После нападения бездомной собаки на школьниц в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
09:47 Выброшенную с высоты пятого этажа годовалую девочку в Екатеринбурге истязали
21:39 На прошлой неделе автоинспекторы пресекли почти 10 тысяч нарушений на свердловских дорогах
21:15 В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
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