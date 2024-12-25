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Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС предупреждают о сильном ветре. Завтра, 27 декабря, согласно прогнозам, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В связи с этим спасатели рекомендуют:
– Не приближаться к шатким конструкциям и не парковать рядом с ними машины;
– Не прятаться от ветра у стен зданий;
– Закрывать двери, окна, люки и вентиляционные отверстия в доме.
В случае ЧП, напоминаем, нужно звонить по номеру экстренных служб «112».
В связи с этим спасатели рекомендуют:
– Не приближаться к шатким конструкциям и не парковать рядом с ними машины;
– Не прятаться от ветра у стен зданий;
– Закрывать двери, окна, люки и вентиляционные отверстия в доме.
В случае ЧП, напоминаем, нужно звонить по номеру экстренных служб «112».
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