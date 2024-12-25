Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловское управление МЧС предупреждают о сильном ветре. Завтра, 27 декабря, согласно прогнозам, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.В связи с этим спасатели рекомендуют:– Не приближаться к шатким конструкциям и не парковать рядом с ними машины;– Не прятаться от ветра у стен зданий;– Закрывать двери, окна, люки и вентиляционные отверстия в доме.В случае ЧП, напоминаем, нужно звонить по номеру экстренных служб «112».