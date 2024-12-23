С памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите после недовольства горожан сняли наряды Деда Мороза и Снегурочки

написал градоначальник на своей личной странице во ВКонтакте.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: "переодев" памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины, ни Ленина»,