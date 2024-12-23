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С памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите после недовольства горожан сняли наряды Деда Мороза и Снегурочки
Фото: «Типичный Ирбит»
В Ирбите после народного недовольства по поводу преображения памятников Ленину и Екатерине II, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, новогодние наряды всё же сняли, и мэр города Николай Юдин принёс свои извинения.
Он также отметил, что подобный опыт был в Москве, где напротив мэрии подобным образом преобразили памятник Юрию Долгорукову, и вслед за тем заявил, что костюмы решили снять, чтобы «не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки».
В конце своего обращения к ирбитчанам городской глава извинился и призывал быть добрее.
«Хочу ещё раз подчеркнуть: "переодев" памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины, ни Ленина»,
– написал градоначальник на своей личной странице во ВКонтакте.
Он также отметил, что подобный опыт был в Москве, где напротив мэрии подобным образом преобразили памятник Юрию Долгорукову, и вслед за тем заявил, что костюмы решили снять, чтобы «не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки».
В конце своего обращения к ирбитчанам городской глава извинился и призывал быть добрее.
«Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть»,
– написал Юдин.
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