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Прокуратура Невьянска добилась взыскания с компании более 2,5 миллионов рублей
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Невьянске завершилось судебное разбирательство по делу о сокрытии налогов. Прокуратура города провела проверку исполнения налогового законодательства и вышла в суд с иском о возврате задолженности.
История началась в июне 2023 года, когда Невьянский городской суд признал бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Кремний Углерод» виновным в нарушении налогового законодательства. По данным прокуратуры, с декабря 2021 по июнь 2022 года руководитель компании проводил расчёты с контрагентами, обходя расчетные счета предприятия. Таким образом, он скрыл более двух с половиной миллионов рублей, которые должны были быть направлены на уплату налогов, сборов и страховых взносов. В рамках уголовного дела его действия были квалифицированы как умышленное сокрытие денежных средств.
После вынесения приговора прокуратура обратилась в Сысертский районный суд с иском о взыскании задолженности в пользу государства. Суд полностью поддержал позицию обвинения и обязал взыскать указанную сумму. Исполнение этого решения находится под контролем прокуратуры, чтобы все средства поступили в бюджет, как того требует закон.
История началась в июне 2023 года, когда Невьянский городской суд признал бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Кремний Углерод» виновным в нарушении налогового законодательства. По данным прокуратуры, с декабря 2021 по июнь 2022 года руководитель компании проводил расчёты с контрагентами, обходя расчетные счета предприятия. Таким образом, он скрыл более двух с половиной миллионов рублей, которые должны были быть направлены на уплату налогов, сборов и страховых взносов. В рамках уголовного дела его действия были квалифицированы как умышленное сокрытие денежных средств.
После вынесения приговора прокуратура обратилась в Сысертский районный суд с иском о взыскании задолженности в пользу государства. Суд полностью поддержал позицию обвинения и обязал взыскать указанную сумму. Исполнение этого решения находится под контролем прокуратуры, чтобы все средства поступили в бюджет, как того требует закон.
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