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Прокуратура Невьянска добилась взыскания с компании более 2,5 миллионов рублей

18.23 Четверг, 26 декабря 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В Невьянске завершилось судебное разбирательство по делу о сокрытии налогов. Прокуратура города провела проверку исполнения налогового законодательства и вышла в суд с иском о возврате задолженности.

История началась в июне 2023 года, когда Невьянский городской суд признал бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Кремний Углерод» виновным в нарушении налогового законодательства. По данным прокуратуры, с декабря 2021 по июнь 2022 года руководитель компании проводил расчёты с контрагентами, обходя расчетные счета предприятия. Таким образом, он скрыл более двух с половиной миллионов рублей, которые должны были быть направлены на уплату налогов, сборов и страховых взносов. В рамках уголовного дела его действия были квалифицированы как умышленное сокрытие денежных средств.

После вынесения приговора прокуратура обратилась в Сысертский районный суд с иском о взыскании задолженности в пользу государства. Суд полностью поддержал позицию обвинения и обязал взыскать указанную сумму. Исполнение этого решения находится под контролем прокуратуры, чтобы все средства поступили в бюджет, как того требует закон.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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10:36 В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
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09:56 После нападения бездомной собаки на школьниц в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
09:47 Выброшенную с высоты пятого этажа годовалую девочку в Екатеринбурге истязали
21:39 На прошлой неделе автоинспекторы пресекли почти 10 тысяч нарушений на свердловских дорогах
21:15 В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
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