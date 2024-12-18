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Припаркованный на Уралмаше автомобиль попал в ДТП

20.02 Среда, 25 декабря 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Сутки назад в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилям. Одна из машин даже не участвовала в движении, а стояла на легальной парковке.

Увы, в последнее время такое не редкость: водитель оставляет машину на парковка, а вернувшись к ней узнаёт, что, оказывается, стал участником ДТП, потому что некий другой водитель «с купленными правами» неудачно проехал мимо.

Если судить по кадрам видео со вчерашней аварией, можно подумать, что виновник происшествия на Уралмаше не проезжал мимо, а целенаправленно вывернул свой «болид» на припаркованную крайней машину. Врезался он в неё, похоже, даже не сбавив скорости.

Произошло это примерно в половине девятого вечера на улице Бакинских Комиссаров, возле дома №113. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, ещё больше усугубив свою вину. Теперь владелец пострадавшей машины предлагает беглецу выйти на контакт, чтобы решить вопрос мирным путём, без привлечения судов и полицейских следователей. Для этого он обнародовал номер телефона: 89511175222. На этот номер просят звонить и свидетелей инцидента, которые могут установить личность устроившего «автотаран» водителя.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:28 В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
14:22 236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
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12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
12:14 На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
11:51 Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла информацию о пиротехнике с опасными веществами
11:02 В Кольцово задержали пассажирку с кораллами из Дубая
10:23 Конфликтом школьников из екатеринбургской гимназии заинтересовались в СК
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09:28 С переломом предплечья в больницу попала 11-летняя девочка после ДТП в Каменске-Уральском
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21:31 Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
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