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Припаркованный на Уралмаше автомобиль попал в ДТП
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сутки назад в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилям. Одна из машин даже не участвовала в движении, а стояла на легальной парковке.
Увы, в последнее время такое не редкость: водитель оставляет машину на парковка, а вернувшись к ней узнаёт, что, оказывается, стал участником ДТП, потому что некий другой водитель «с купленными правами» неудачно проехал мимо.
Если судить по кадрам видео со вчерашней аварией, можно подумать, что виновник происшествия на Уралмаше не проезжал мимо, а целенаправленно вывернул свой «болид» на припаркованную крайней машину. Врезался он в неё, похоже, даже не сбавив скорости.
Произошло это примерно в половине девятого вечера на улице Бакинских Комиссаров, возле дома №113. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, ещё больше усугубив свою вину. Теперь владелец пострадавшей машины предлагает беглецу выйти на контакт, чтобы решить вопрос мирным путём, без привлечения судов и полицейских следователей. Для этого он обнародовал номер телефона: 89511175222. На этот номер просят звонить и свидетелей инцидента, которые могут установить личность устроившего «автотаран» водителя.
Увы, в последнее время такое не редкость: водитель оставляет машину на парковка, а вернувшись к ней узнаёт, что, оказывается, стал участником ДТП, потому что некий другой водитель «с купленными правами» неудачно проехал мимо.
Если судить по кадрам видео со вчерашней аварией, можно подумать, что виновник происшествия на Уралмаше не проезжал мимо, а целенаправленно вывернул свой «болид» на припаркованную крайней машину. Врезался он в неё, похоже, даже не сбавив скорости.
Произошло это примерно в половине девятого вечера на улице Бакинских Комиссаров, возле дома №113. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, ещё больше усугубив свою вину. Теперь владелец пострадавшей машины предлагает беглецу выйти на контакт, чтобы решить вопрос мирным путём, без привлечения судов и полицейских следователей. Для этого он обнародовал номер телефона: 89511175222. На этот номер просят звонить и свидетелей инцидента, которые могут установить личность устроившего «автотаран» водителя.
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