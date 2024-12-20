Екатеринбургский ЖК «Изумрудный бор» вновь получил признание у экспертного сообщества

– рассказали Вечерним ведомостям в «УГМК-Застройщик».

«В настоящее время в "Изумрудном бору" возведено десять домов, ещё один – на финальной стадии строительства, в ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию. Других два дома планируют сдать в следующем году»,