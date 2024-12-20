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Екатеринбургский ЖК «Изумрудный бор» вновь получил признание у экспертного сообщества
Фото: «УГМК-Застройщик»
ЖК «Изумрудный бор» из Екатеринбурга вновь получил экспертное признание у экспертного сообщество. Жилой комплекс вошёл в список финалистов в номинации «Лучший ЖК» среди новостроек Свердловской области.
Об этом сообщили по итогам заседания жюри самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК–2025», где почти 500 независимых экспертов застройщиков оценивали архитектуру, транспортную доступность, благоустройство, социальную инфраструктуру российских жилых комплексов, а также коммерческую инфраструктуру, парковки, паркинги, малые архитектурные формы и элементы клиентского сервиса, которые попали в критерии оценки в этом году.
Всего к участию в 138 номинациях премии «ТОП ЖК–2025» допущено 1 039 жилых комплекса от 614 застройщиков.
На основании сводных оценок экспертов конкурсная комиссия определила финалистов, в число которых вошел жилой район «Изумрудный бор», расположенный на севере уральской столицы.
В районе ЖК уже работают большой ТРЦ, поликлиника, фитнес-клуб c детским и взрослым бассейнами, другие объекты сервиса и торговли.
Также этим летом в «Изумрудном бору» началось строительство детского сада на 300 мест, а в следующем запланировано возведение гимназии с творческим уклоном «Арт Этюд» на 1100 мест и на 280 учащихся, которые будут получать дополнительное творческое образование.
Напомним, что в этом году «Изумрудный бор» стал победителем престижной премии Urban как лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО. Теперь в копилке наград 2024 года – призовое второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области, доступное жилье» федерального конкурса «ТОП ЖК».
Об этом сообщили по итогам заседания жюри самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК–2025», где почти 500 независимых экспертов застройщиков оценивали архитектуру, транспортную доступность, благоустройство, социальную инфраструктуру российских жилых комплексов, а также коммерческую инфраструктуру, парковки, паркинги, малые архитектурные формы и элементы клиентского сервиса, которые попали в критерии оценки в этом году.
Всего к участию в 138 номинациях премии «ТОП ЖК–2025» допущено 1 039 жилых комплекса от 614 застройщиков.
На основании сводных оценок экспертов конкурсная комиссия определила финалистов, в число которых вошел жилой район «Изумрудный бор», расположенный на севере уральской столицы.
«В настоящее время в "Изумрудном бору" возведено десять домов, ещё один – на финальной стадии строительства, в ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию. Других два дома планируют сдать в следующем году»,
– рассказали Вечерним ведомостям в «УГМК-Застройщик».
В районе ЖК уже работают большой ТРЦ, поликлиника, фитнес-клуб c детским и взрослым бассейнами, другие объекты сервиса и торговли.
Также этим летом в «Изумрудном бору» началось строительство детского сада на 300 мест, а в следующем запланировано возведение гимназии с творческим уклоном «Арт Этюд» на 1100 мест и на 280 учащихся, которые будут получать дополнительное творческое образование.
Напомним, что в этом году «Изумрудный бор» стал победителем престижной премии Urban как лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО. Теперь в копилке наград 2024 года – призовое второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области, доступное жилье» федерального конкурса «ТОП ЖК».
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