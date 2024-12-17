В Екатеринбурге мужчина получил срок за нападение на водителя автобуса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Его признали виновным в хулиганстве и нанесении телесных повреждений водителю автобуса.Суд установил, что 31 июля 2024 года в автобусе, проезжавшем рядом со складом крупного российского маркетплейса, случился конфликт. Осужденный начал грубо обращаться к водителю, обвиняя его в том, что ранее тот якобы не впустил его брата в автобус раньше времени, не доезжая до остановки. Не ограничившись бранью, раздражённый мужчина нанёс водителю пять ударов кулаком по лицу. Пострадавший получил телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью. При этом осужденный осознавал, что его агрессивное поведение могло привести к аварийной ситуации на дороге.На суде мужчина признал факт нападения, но попытался отрицать хулиганские мотивы своих действий. Однако суд решил иначе. Бузотёру назначено наказание — год лишения свободы в колонии-поселении. Отметим, что приговор ещё не вступил в силу и возможен его пересмотр в суде высшей инстанции.