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В Екатеринбурге мужчина получил срок за нападение на водителя автобуса

19.24 Среда, 25 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Его признали виновным в хулиганстве и нанесении телесных повреждений водителю автобуса.

Суд установил, что 31 июля 2024 года в автобусе, проезжавшем рядом со складом крупного российского маркетплейса, случился конфликт. Осужденный начал грубо обращаться к водителю, обвиняя его в том, что ранее тот якобы не впустил его брата в автобус раньше времени, не доезжая до остановки. Не ограничившись бранью, раздражённый мужчина нанёс водителю пять ударов кулаком по лицу. Пострадавший получил телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью. При этом осужденный осознавал, что его агрессивное поведение могло привести к аварийной ситуации на дороге.

На суде мужчина признал факт нападения, но попытался отрицать хулиганские мотивы своих действий. Однако суд решил иначе. Бузотёру назначено наказание — год лишения свободы в колонии-поселении. Отметим, что приговор ещё не вступил в силу и возможен его пересмотр в суде высшей инстанции.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:47 С 2025 года в уральской столице подорожает школьное питание
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15:28 В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
14:22 236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
12:52 Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
12:14 На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
11:51 Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла информацию о пиротехнике с опасными веществами
11:02 В Кольцово задержали пассажирку с кораллами из Дубая
10:23 Конфликтом школьников из екатеринбургской гимназии заинтересовались в СК
10:07 Глава СК потребовал доклад о преступлении нелегала против половой неприкосновенности школьницы в Екатеринбурге
09:28 С переломом предплечья в больницу попала 11-летняя девочка после ДТП в Каменске-Уральском
22:18 Роспотребнадзор призвали закрыть Окружной дом офицеров в Екатеринбурге из-за холода в зале
21:31 Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
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