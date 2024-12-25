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Выброшенную с высоты пятого этажа годовалую девочку в Екатеринбурге истязали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела, рассмотрение которого состоится сегодня, 26 декабря, в Свердловском областном суде, об убийстве годовалой девочки в Екатеринбурге, которую её собственный отец год назад выбросил с балкона пятого этажа.
Ранее мы писали, что убийство не единственное, в чём обвиняют мужчину. Его также будут судить за разбой и вымогательство, и, как уточнили в СК, за истязания и неисполнение родительских обязанностей. По данным следствия, мужчина не только не исполнял свои обязанности, как отец, но и мучил свою дочь, причиняя физические и психические страдания. Как именно он издевался над малышкой, следователи уточнят не стали.
В СК также рассказали, что девочка погибла сразу же после того, как её выбросили с пятого этажа. Ранее предполагалось, что малышку ещё можно было спасти, если бы родители сразу вызвали скорую. Напомним, что девочку выкинули с балкона (ранее сообщалось, что из окна) 30 декабря, а нашли её тело 3 января, так как родители сразу же забыли о ребёнке.
Ранее мы писали, что убийство не единственное, в чём обвиняют мужчину. Его также будут судить за разбой и вымогательство, и, как уточнили в СК, за истязания и неисполнение родительских обязанностей. По данным следствия, мужчина не только не исполнял свои обязанности, как отец, но и мучил свою дочь, причиняя физические и психические страдания. Как именно он издевался над малышкой, следователи уточнят не стали.
В СК также рассказали, что девочка погибла сразу же после того, как её выбросили с пятого этажа. Ранее предполагалось, что малышку ещё можно было спасти, если бы родители сразу вызвали скорую. Напомним, что девочку выкинули с балкона (ранее сообщалось, что из окна) 30 декабря, а нашли её тело 3 января, так как родители сразу же забыли о ребёнке.
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