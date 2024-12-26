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Глава СК взял на контроль историю с задержанием предполагаемого педофила в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК дал поручил доложить ему о ходе расследование уголовного дела в Екатеринбурге, возбуждённого в связи с неадекватным интересном иностранца к малолетней девочке.
«В соцмедиа сообщается, что уроженец Таджикистана в переписке с малолетней девочкой вымогал у неё фото интимного характера, в затем попытался встретиться с ней. Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее сообщалось, что в уральской столице задержали мужчину, который, как считает отец пострадавший год назад от насилия школьницы, надругался над девочкой. Её на тот момент было 12 лет. Сначала предполагаемый педофил убедил прислать ему интимные видео, а потом добился его встречи. Спустя год он вновь написал школьнице, не зная, что она после того случая попала в психиатрическую лечебницу и её телефон остался у отца. Именно отец, притворившись собственной дочерью, пригласил иностранца на свидание, после чего он был задержан.
Напомним, что 23 декабря, стало известно о задержании в Екатеринбурге нелегального мигранта, которого подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Кургана. Глава СК также взял эту историю под свой контроль.
«В соцмедиа сообщается, что уроженец Таджикистана в переписке с малолетней девочкой вымогал у неё фото интимного характера, в затем попытался встретиться с ней. Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее сообщалось, что в уральской столице задержали мужчину, который, как считает отец пострадавший год назад от насилия школьницы, надругался над девочкой. Её на тот момент было 12 лет. Сначала предполагаемый педофил убедил прислать ему интимные видео, а потом добился его встречи. Спустя год он вновь написал школьнице, не зная, что она после того случая попала в психиатрическую лечебницу и её телефон остался у отца. Именно отец, притворившись собственной дочерью, пригласил иностранца на свидание, после чего он был задержан.
Напомним, что 23 декабря, стало известно о задержании в Екатеринбурге нелегального мигранта, которого подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Кургана. Глава СК также взял эту историю под свой контроль.
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