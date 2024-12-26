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Глава СК взял на контроль историю с задержанием предполагаемого педофила в Екатеринбурге

15.12 Четверг, 26 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК дал поручил доложить ему о ходе расследование уголовного дела в Екатеринбурге, возбуждённого в связи с неадекватным интересном иностранца к малолетней девочке.

«В соцмедиа сообщается, что уроженец Таджикистана в переписке с малолетней девочкой вымогал у неё фото интимного характера, в затем попытался встретиться с ней. Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении Следкома.

Ранее сообщалось, что в уральской столице задержали мужчину, который, как считает отец пострадавший год назад от насилия школьницы, надругался над девочкой. Её на тот момент было 12 лет. Сначала предполагаемый педофил убедил прислать ему интимные видео, а потом добился его встречи. Спустя год он вновь написал школьнице, не зная, что она после того случая попала в психиатрическую лечебницу и её телефон остался у отца. Именно отец, притворившись собственной дочерью, пригласил иностранца на свидание, после чего он был задержан.

Напомним, что 23 декабря, стало известно о задержании в Екатеринбурге нелегального мигранта, которого подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Кургана. Глава СК также взял эту историю под свой контроль.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:13 В Тугулымском районе под поезд попала «Газель»
11:33 С памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите после недовольства горожан сняли наряды Деда Мороза и Снегурочки
10:36 В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
10:29 СМИ сообщают о задержании предполагаемого педофила в Екатеринбурге
09:56 После нападения бездомной собаки на школьниц в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
09:47 Выброшенную с высоты пятого этажа годовалую девочку в Екатеринбурге истязали
21:39 На прошлой неделе автоинспекторы пресекли почти 10 тысяч нарушений на свердловских дорогах
21:15 В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
20:57 Екатеринбурженке удалось «отмахаться» от чужого кредита
20:02 Припаркованный на Уралмаше автомобиль попал в ДТП
19:24 В Екатеринбурге мужчина получил срок за нападение на водителя автобуса
19:07 Во второй день недели в Свердловской области горело семнадцать объектов
17:37 Искавшим людей среди завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле спасателям вручили памятные знаки
17:12 Синоптики предупреждают о перепадах температуры и сильном ветре в Свердловской области
16:47 С 2025 года в уральской столице подорожает школьное питание
15:54 В Екатеринбурге закрыли РГППУ и присоединили его к УрГПУ
15:28 В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
14:22 236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
12:52 Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
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