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В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в столовой 113-й школы, которая находится на Бакинских Комиссаров, 50, обнаружили труп охранника. Мужчине было 60 лет.
Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, ссылаясь на свой источник. Известно, что мужчина работал от охранного предприятия.
В СК инцидент ещё не комментировали.
Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, ссылаясь на свой источник. Известно, что мужчина работал от охранного предприятия.
В СК инцидент ещё не комментировали.
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