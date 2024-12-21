Госавтоинспекция Екатеринбурга на несколько дней раньше поздравила горожан с Новым годом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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До наступления Нового года ещё 5 дней, но поздравления уже вовсю звучат в Екатеринбурге. Так, сегодня горожан поздравлял «Полицейский Дед Мороз» от местной Госавтоинспекции.Акция стала уже традицией: на площади 1905 года в Екатеринбурге, появились Дед Мороз и Снегурочка, в которых ненадолго перевоплотились два автоинспектора. Они поздравляли прохожих (а центр города, как всегда, был люден), задавали им вопросы о правилах дорожного движения, а за правильные ответы раздавали подарки от автошколы «Вектор». Кроме того, «ряженные» полицейские напомнили всем собравшимся о важности взаимного уважения на дорогах, ответственности за свои действия и соблюдения правил безопасности.Как уверяет Госавтоинспекция Екатеринбурга, горожане тепло приняли акцию и не остались в долгу. В ответ на поздравления екатеринбуржцы благодарили сотрудников Госавтоинспекции за их работу и желали успехов в непростом деле обеспечения порядка на дорогах.