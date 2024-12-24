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После внедрения ИИ релевантность выдачи объявлений на Авито повысилась на 25%
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На Авито после внедрения в поисковую систему площадки искусственного интеллекта собственной разработки изменилась система выдачи объявлений. Теперь на платформе больше нельзя поднимать объявления в топ выдачи, обновляя время публикации.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, искусственный интеллект будет учитывать более важные параметры для потенциального покупателя: качество описания и фото, цену и хороший уровень сервиса продавца.
Команда разработчиков утверждает, что искусственный интеллект способен формировать выдачу даже для нестандартных запросов. Его алгоритмы анализируют более 100 факторов.
Среди них также:
– Релевантность запросу (Насколько объявление соответствует указанному пользователем);
– Интерес и активность пользователя (искусственный интеллект смотрит, какие товары изучались ранее);
– Рейтинг и отзывы;
– Конкретность цены (насколько она отличается от других похожих объявлений в этой категории);
– Местоположение продавца и покупателя (насколько далеко они находятся друг от друга и как дорого обойдётся доставка).
Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, искусственный интеллект будет учитывать более важные параметры для потенциального покупателя: качество описания и фото, цену и хороший уровень сервиса продавца.
«Благодаря этому показы нерелевантных и низкокачественных объявлений сократились в 2 раза. Пользователи стали на 17% чаще переходить из поиска в объявления, и чаще совершать покупки – эта конверсия выросла до 25%. Новые умные алгоритмы работают в поиске и ленте персональных рекомендаций для всех основных категорий товаров и услуг»,
– подчеркнули в Авито.
Команда разработчиков утверждает, что искусственный интеллект способен формировать выдачу даже для нестандартных запросов. Его алгоритмы анализируют более 100 факторов.
Среди них также:
– Релевантность запросу (Насколько объявление соответствует указанному пользователем);
– Интерес и активность пользователя (искусственный интеллект смотрит, какие товары изучались ранее);
– Рейтинг и отзывы;
– Конкретность цены (насколько она отличается от других похожих объявлений в этой категории);
– Местоположение продавца и покупателя (насколько далеко они находятся друг от друга и как дорого обойдётся доставка).
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