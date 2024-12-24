После внедрения ИИ релевантность выдачи объявлений на Авито повысилась на 25%





– подчеркнули в Авито. «Благодаря этому показы нерелевантных и низкокачественных объявлений сократились в 2 раза. Пользователи стали на 17% чаще переходить из поиска в объявления, и чаще совершать покупки – эта конверсия выросла до 25%. Новые умные алгоритмы работают в поиске и ленте персональных рекомендаций для всех основных категорий товаров и услуг»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На Авито после внедрения в поисковую систему площадки искусственного интеллекта собственной разработки изменилась система выдачи объявлений. Теперь на платформе больше нельзя поднимать объявления в топ выдачи, обновляя время публикации.Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, искусственный интеллект будет учитывать более важные параметры для потенциального покупателя: качество описания и фото, цену и хороший уровень сервиса продавца.Команда разработчиков утверждает, что искусственный интеллект способен формировать выдачу даже для нестандартных запросов. Его алгоритмы анализируют более 100 факторов.Среди них также: