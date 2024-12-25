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После нападения бездомной собаки на школьниц в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После случая нападения беспризорной собаки на двух школьниц в посёлке Северном возле ДК «Космос» в Нижнем Тагиле СК возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Ситуацию также взял под свой контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Ему будут отчитываться о ходе расследования уголовного дела и обо всех установленных обстоятельствах, сообщает Следком.
Напомним, инцидент произошёл во вторник, 24 декабря. Пострадали девочки 12 и 14 лет – у них покусаны руки.
Ситуацию также взял под свой контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Ему будут отчитываться о ходе расследования уголовного дела и обо всех установленных обстоятельствах, сообщает Следком.
Напомним, инцидент произошёл во вторник, 24 декабря. Пострадали девочки 12 и 14 лет – у них покусаны руки.
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