Екатеринбурженке удалось «отмахаться» от чужого кредита

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жительница Екатеринбурга сумела доказать в суде, что не брала кредит, из-за которого её кредитная история оказалась испорченной. История началась в июне прошлого года, когда женщина узнала, что в мае 2022 года неизвестный оформил на её имя займ в микрофинансовой организации «Конга». Сумма составила 9 945 рублей, а срок возврата — 40 дней с грабительскими процентами в 365% годовых. Позже долг был передан коллекторам, которые направили информацию о «долге» Анны в Национальное бюро кредитных историй.Пострадавшая обратилась в Ленинский районный суд с иском о признании договора займа недействительным. Она потребовала от МКК «Конга» компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей, удаления её персональных данных из баз микрофинансовой организации и коллекторов, а также исправления данных в бюро кредитных историй.При рассмотрении дела суд выяснил, что займ был оформлен с использованием простой электронной подписи и мобильного телефона, который принадлежал другому человеку — гражданину Таджикистана. Доказательств, что деньги перевели на карту истицы, предоставлено не было. Суд удовлетворил все требования екатеринбурженки, включая компенсацию морального вреда, и обязал коллекторов и микрофинансовую организацию внести исправления в кредитную историю истца.Коллекторы попытались обжаловать решение в апелляции, указав, что взыскание морального вреда с них не было обоснованным. Суд второй инстанции согласился с этим доводом и отменил соответствующую часть решения, но остальные требования истицы остались удовлетворёнными, поясняют в Свердловском областном суде.