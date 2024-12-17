Возрастное ограничение 18+

Свердловские врачи «поставили на ноги» пациентку после тяжёлого инсульта

12.57 Четверг, 26 декабря 2024
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В преддверии нового года не без чудес. Свердловские врачи спасли 42-летнюю женщину, у которой на работе случился инсульт. Случай оказался тяжёлым: у пациентки сразу два сосуда, снабжающих кровью мозг, были закупорены тромбами.

От инвалидности свердловчанки спасли врачи Сысертской центральной районной больницы и Свердловской областной клинической больницы №1, действовавшие слажено и оперативно, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе СОКБ №1.

Несмотря на то, что женщина находилась в одном из отдалённых посёлков, бригада Сысертской ЦРБ доехала до неё всего за 18 минут. У пациентки были ярко выраженные симптомы инсульта: полностью отсутствовала речь, была перекошена правая половина лица и не двигались конечности с правой стороны. Диагноз поставили сходу. После консультации с региональным сосудистым центром было принято решение везти женщину в СОКБ №1.

Уже в больницы в ходе КТ сосудов головы врачи выявили закупорку сразу двух сосудов. Обычно при инсульте вводят препарат, который растворяет тромбы, но при таком случае каждая секунда была на счету, поэтому женщину сразу повезли в операционную. Операция длилась около двух часов, и, как признались хирурги, она была крайне сложной. Однако после неё к пациентки практически сразу вернулась речь, и она смогла двигать конечностями. По словам заведующего неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Андрея Алашеева, если бы помощь не была бы оказана вовремя, то инвалидности уже нельзя было избежать.

Сейчас жизни свердловчанки уже ничего не угрожает. К моменту выписки она смогла почти полностью восстановиться.

Врачи отмечают, что при обследовании пациентки они не нашли каких-либо заболеваний, которые могли бы привести к инсульту, поэтому они предположили, что образование тромбов мог спровоцировать коронавирус, который у неё обнаружился на следующий день после операции.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Реже отремонтировали здание Центральной районной больницы
17 декабря 2024
Владелец катера заплатит за несчастный случай на реке Реж
24 декабря 2024
В Нижнем Тагиле пожарные спасли 15 человек
21 декабря 2024
Шестнадцать пожаров и три спасённых свердловчанина — итоги прошедшей среды
19 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:57 Свердловские врачи «поставили на ноги» пациентку после тяжёлого инсульта
12:13 В Тугулымском районе под поезд попала «Газель»
11:33 С памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите после недовольства горожан сняли наряды Деда Мороза и Снегурочки
10:36 В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
10:29 СМИ сообщают о задержании предполагаемого педофила в Екатеринбурге
09:56 После нападения бездомной собаки на школьниц в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
09:47 Выброшенную с высоты пятого этажа годовалую девочку в Екатеринбурге истязали
21:39 На прошлой неделе автоинспекторы пресекли почти 10 тысяч нарушений на свердловских дорогах
21:15 В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
20:57 Екатеринбурженке удалось «отмахаться» от чужого кредита
20:02 Припаркованный на Уралмаше автомобиль попал в ДТП
19:24 В Екатеринбурге мужчина получил срок за нападение на водителя автобуса
19:07 Во второй день недели в Свердловской области горело семнадцать объектов
17:37 Искавшим людей среди завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле спасателям вручили памятные знаки
17:12 Синоптики предупреждают о перепадах температуры и сильном ветре в Свердловской области
16:47 С 2025 года в уральской столице подорожает школьное питание
15:54 В Екатеринбурге закрыли РГППУ и присоединили его к УрГПУ
15:28 В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
14:22 236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
12:52 Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
12:14 На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
11:51 Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла фейки об «опасных украинских петардах»
11:02 В Кольцово задержали пассажирку с кораллами из Дубая
Все новости Свердловской области
15:31 Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей
14:54 Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море
16:55 Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
Все новости России и мира
12:57 Свердловские врачи «поставили на ноги» пациентку после тяжёлого инсульта
12:13 В Тугулымском районе под поезд попала «Газель»
11:33 С памятников Ленину и Екатерине II в Ирбите после недовольства горожан сняли наряды Деда Мороза и Снегурочки
10:36 В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
10:29 СМИ сообщают о задержании предполагаемого педофила в Екатеринбурге
09:56 После нападения бездомной собаки на школьниц в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
09:47 Выброшенную с высоты пятого этажа годовалую девочку в Екатеринбурге истязали
21:39 На прошлой неделе автоинспекторы пресекли почти 10 тысяч нарушений на свердловских дорогах
21:15 В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из огня
20:57 Екатеринбурженке удалось «отмахаться» от чужого кредита
20:02 Припаркованный на Уралмаше автомобиль попал в ДТП
19:24 В Екатеринбурге мужчина получил срок за нападение на водителя автобуса
19:07 Во второй день недели в Свердловской области горело семнадцать объектов
17:37 Искавшим людей среди завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле спасателям вручили памятные знаки
17:12 Синоптики предупреждают о перепадах температуры и сильном ветре в Свердловской области
16:47 С 2025 года в уральской столице подорожает школьное питание
15:54 В Екатеринбурге закрыли РГППУ и присоединили его к УрГПУ
15:28 В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
14:22 236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
12:52 Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
12:14 На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
11:51 Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла фейки об «опасных украинских петардах»
11:02 В Кольцово задержали пассажирку с кораллами из Дубая
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK