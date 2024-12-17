Свердловские врачи «поставили на ноги» пациентку после тяжёлого инсульта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В преддверии нового года не без чудес. Свердловские врачи спасли 42-летнюю женщину, у которой на работе случился инсульт. Случай оказался тяжёлым: у пациентки сразу два сосуда, снабжающих кровью мозг, были закупорены тромбами.От инвалидности свердловчанки спасли врачи Сысертской центральной районной больницы и Свердловской областной клинической больницы №1, действовавшие слажено и оперативно, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе СОКБ №1.Несмотря на то, что женщина находилась в одном из отдалённых посёлков, бригада Сысертской ЦРБ доехала до неё всего за 18 минут. У пациентки были ярко выраженные симптомы инсульта: полностью отсутствовала речь, была перекошена правая половина лица и не двигались конечности с правой стороны. Диагноз поставили сходу. После консультации с региональным сосудистым центром было принято решение везти женщину в СОКБ №1.Уже в больницы в ходе КТ сосудов головы врачи выявили закупорку сразу двух сосудов. Обычно при инсульте вводят препарат, который растворяет тромбы, но при таком случае каждая секунда была на счету, поэтому женщину сразу повезли в операционную. Операция длилась около двух часов, и, как признались хирурги, она была крайне сложной. Однако после неё к пациентки практически сразу вернулась речь, и она смогла двигать конечностями. По словам заведующего неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Андрея Алашеева, если бы помощь не была бы оказана вовремя, то инвалидности уже нельзя было избежать.Сейчас жизни свердловчанки уже ничего не угрожает. К моменту выписки она смогла почти полностью восстановиться.Врачи отмечают, что при обследовании пациентки они не нашли каких-либо заболеваний, которые могли бы привести к инсульту, поэтому они предположили, что образование тромбов мог спровоцировать коронавирус, который у неё обнаружился на следующий день после операции.