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СМИ сообщают о задержании предполагаемого педофила в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали предполагаемого педофила, которого не могли поймать полтора года. У подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности девочек нашли множество фотографий школьниц и переписки, предположительно, с ними.
Как пишет телеграм-канал УРАЛLIVE, задержал предполагаемого негодяя отец девочки, которая пострадала от него год назад. Так, по его словам, мужчина стал писать его дочери, когда ей было всего 12 лет. В начале он убедил её прислать ему интимные видео, из-за которых позже девочке пришлось сменить школу, так как они попали в социальные сети, а потом стал настаивать на встречах, когда, предположительно, и вступал с ребёнком в интимную связь. После этого девочка попала в психиатрическую лечебницу, а мужчина, как предполагается, уехал к себе на родину (сообщается, что он мигрант). Найти его не могли, так как не знали, как он выглядит.
На днях он вернулся в Россию и вновь стал писать пострадавшей девочке, не зная, что она проходит лечение и что её телефон остался у отца, который сам продолжил вести переписку. Именно он пригласил предполагаемого педофила на свидание, благодаря чему негодяй попал в засаду и был задержан.
Уже в полиции его телефон стали проверять и обнаружили в нём множество фотографий несовершеннолетних девочек и кучу переписок.
Напомним, в понедельник, 23 декабря, стало известно о задержании в Екатеринбурге нелегального мигранта, которого подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Кургана.
Как пишет телеграм-канал УРАЛLIVE, задержал предполагаемого негодяя отец девочки, которая пострадала от него год назад. Так, по его словам, мужчина стал писать его дочери, когда ей было всего 12 лет. В начале он убедил её прислать ему интимные видео, из-за которых позже девочке пришлось сменить школу, так как они попали в социальные сети, а потом стал настаивать на встречах, когда, предположительно, и вступал с ребёнком в интимную связь. После этого девочка попала в психиатрическую лечебницу, а мужчина, как предполагается, уехал к себе на родину (сообщается, что он мигрант). Найти его не могли, так как не знали, как он выглядит.
На днях он вернулся в Россию и вновь стал писать пострадавшей девочке, не зная, что она проходит лечение и что её телефон остался у отца, который сам продолжил вести переписку. Именно он пригласил предполагаемого педофила на свидание, благодаря чему негодяй попал в засаду и был задержан.
Уже в полиции его телефон стали проверять и обнаружили в нём множество фотографий несовершеннолетних девочек и кучу переписок.
«Педофил признался, что с пострадавшей у него неоднократно была близость. Он шантажировал её, а её родителям, которые узнали об их отношениях, угрожал»,
– рассказал президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.
Напомним, в понедельник, 23 декабря, стало известно о задержании в Екатеринбурге нелегального мигранта, которого подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Кургана.
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СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы
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