В Тугулымском районе под поезд попала «Газель»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области разбираются в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде под Тугулымом, где сегодня утром под несущийся тепловоз попала «Газель».Как сообщили в областном УГИБДД, 30-летний водитель по неизвестным причинам выехал на железнодорожный переезд, когда горел запрещающий сигнал. Тепловоз затормозить не успел. В результате аварии пострадал пассажир «Газели» – его увезли в больницу.По факту аварии проводится проверка.