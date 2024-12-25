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В Тугулымском районе под поезд попала «Газель»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде под Тугулымом, где сегодня утром под несущийся тепловоз попала «Газель».
Как сообщили в областном УГИБДД, 30-летний водитель по неизвестным причинам выехал на железнодорожный переезд, когда горел запрещающий сигнал. Тепловоз затормозить не успел. В результате аварии пострадал пассажир «Газели» – его увезли в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Как сообщили в областном УГИБДД, 30-летний водитель по неизвестным причинам выехал на железнодорожный переезд, когда горел запрещающий сигнал. Тепловоз затормозить не успел. В результате аварии пострадал пассажир «Газели» – его увезли в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
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