На прошлой неделе автоинспекторы пресекли почти 10 тысяч нарушений на свердловских дорогах

Непристёгнутые ремни — самое частое нарушение. На прошлой неделе госавтоинспекторами было зафиксировано 2384 таких случаев.

Тонировка — инспекторы выявили 1057 водителей, чьи автомобили не соответствовали нормам по светопропусканию стёкол.

Пешеходы-нарушители — 951 случай. Спешка и невнимательность становятся их главным врагом.

Выезд на встречную полосу — 331 нарушение. Опасный манёвр, который наказывается штрафов и ставит жизни в опасный риск.

Езда без прав — 218 нарушений. В 52 случаях водителей лишали прав ранее.

Перевозка детей без автокресел — 210 случаев.

Не уступили пешеходам дорогу 195 водителей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прошлая неделя, с 16 по 22 декабря, оказалась насыщенной для Госавтоинспекции Свердловской области. Всего за это время на дорогах автоинспекторам пришлось разбирать 1102 ДТП, в которых пострадали 49 человек и шестеро погибло. Кроме того, они пресекли 9679 нарушений ПДД.Теперь взглянем на «анти-рейтинг» нарушений:Отдельно стоит отметить водителей с признаками опьянения — их поймали 133 человека, из которых 15 повторно, а 56 вообще отказались проходить освидетельствование.