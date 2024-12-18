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На Эльмаше жилой дом несколько дней топит канализационными водами
Кадр из видео: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге жильцы дома на Старых Большевиков, 38 сообщают, что их подвал третьи сутки топит нечистотами, а управляющая компания якобы бездействует.
В самой управляющей компании дома ситуацию официально ещё не комментировали.
«Новый Год жители первого этажа рискуют встретить в вонючем болоте. Запах канализации стоит на весь подъезд»,
– публикуют слова жильцов дома в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
В самой управляющей компании дома ситуацию официально ещё не комментировали.
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