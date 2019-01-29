Экологических активистов наградят в Минприроды Свердловской области

11:32 | 31.01.2019

Фото: PrimaMedia

Памятные наградные кубки «Год добровольца» и благодарственные письма будут вручены 36 самым активным участникам экологических мероприятий проводимых министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области.



Как отмечается в сообщении департамента информационной политики региона, в 2018 году министерством было организовано и проведено более пятидесяти мероприятий, в которых добровольцы были либо инициаторами, либо их активными участниками.



«Число граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, растет. Расширяются масштабы реализуемых добровольцами экологических проектов, они самостоятельно организовывают акции и мероприятия и активно выходят с предложениями на министерство», – отмечает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Так, весной 2018 года в мероприятиях «Дня посадки леса», проводимых по всей области, приняли участие более пяти тысяч активистов. Их силами посажено более 300 тысяч деревьев. По инициативе добровольцев на административной территории природного парка «Оленьи Ручьи» была заложена «Аллея труда». Ещё несколько памятных аллей было создано в других городах и поселках региона.



Беспрецедентное количество добровольцев собрал в прошлом году и Всероссийский экологический субботник. В целом по области в нем приняли участие более 700 тысяч человек. Кроме того, силами добровольцев в Шарташском лесопарке Екатеринбурга дважды за год были организованы и проведены «Чистые игры», в ходе которых активисты не только убирали мусор с территории парка, но и сортировали его для переработки.