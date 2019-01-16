На Урале в колонию строгого режима хотели пронести водку, коньяк и наркотики

Сегодня утром сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №24 строгого режима, расположенной в поселке Азанка Тавдинского района, совместно с полицейскими задержали гражданина 1995 года рождения с запрещенными предметами, предназначенными для передачи заключенным.Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, в ручной клади мужчины обнаружено две бутылки водки, две бутылки коньяка, 3 грамма наркотического средства «план», 2 грамма наркотика «соль», а также два сотовых телефона, сим – карта и зарядное устройство.