«Среднеуральской птицефабрике» грозит штраф из-за куриного помета

17:31 | 15.01.2019

Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции материал Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу в отношении ООО «Птицефабрика Среднеуральская». В октябре 2018 года Режевской городской суд прекратил дело по ст.8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»), но Департамент подал на него жалобу, которая была удовлетворена. Свердловский облсуд постановил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Известно, что постановлением Главного специалиста-эксперта отдела надзора в области обращения с отходами Департамента Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу, государственного инспектора по Уральскому федерального округу ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 100 000 руб, который и попыталась оспорить птицефабрика. Речь идет об обнаружении куриного помета, который использовался как органическое удобрение на земельном участке местного фермера Мехралыева. Нарушение выявлено в ходе проверки природоохранной прокуратуры.



В ходе проверки выявлены нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами: ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» допущен сброс отходов помета куриного перепревшего IV класса опасности на почву, допущено осуществление деятельности по обращению с опасными отходами в виде транспортирования отходов помета куриного перепревшего IV класса опасности в нарушение требований лицензионного законодательства, допущено транспортирование отходов IV класса опасности с использованием транспортных средств, не предназначенных для транспортирования отходов, не оборудованных специальными знаками, в отсутствие паспортов отходов.