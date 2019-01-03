Заключённому одной из колоний в Свердловской области пытались передать чернослив с наркотиками

14:55 | 5.01.2019

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Десять граммов коричневого вещества, похожего на наркотик, обнаружили в килограмме чернослива сотрудники колонии в Камышлове. Как выяснилось после проверки, которую провели сотрудники отдела безопасности ИК-52, особо ценный груз предназначался заключённому, который сидит за изготовление и хранение запрещённых веществ.



Оказалось, что медвежью услугу сидящему решил оказать житель Богдановича. Не исключено, что скоро он разделит с сидящим не только любовь к черносливу и наркотикам, но и камеру.



«По данному факту проводится проверка. Злоумышленнику грозит уголовное наказание», — отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.