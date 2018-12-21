«Красные» против «белых»: новая выставка открылась в музее УГМК в Верхней Пышме

В Музее военной техники УГМК открылась новая экспозиция, приуроченная к столетию Гражданской войны на Урале. Посетители увидят события вековой давности с позиции двух противоборствующих сторон, открывая для себя в новом свете роль известных уральских деятелей и хорошо знакомых мест.– В фильмах, книгах, а также в исторических работах широко отражены события, происходившие на юге страны, – отмечает создатель выставки ведущий специалист Музея военной техники УГМК Иван Сильченко. – При этом территория Урала осталась вне интересов большинства исследователей и популяризаторов. Однако события, происходившие здесь, ничем не уступали, а во многом даже превосходили по интенсивности внутреннее противостояние на юге России. Исследователи отмечают, что именно на Урале решалась судьба Гражданской войны и вопрос дальнейшего государственного устройства.В экспозиции, выполненной в «афишном» стиле начала ХХ в., особое внимание уделено цветовому оформлению. Так, выбрав «красный» или «белый» маршрут, можно будет узнать о событиях столетней давности с точки зрения той или другой стороны.Посетители не только увидят уникальные артефакты, многие из которых экспонируются впервые, но и познакомятся с удивительными судьбами уральцев, попавших в водоворот гражданской междоусобицы. Так, на выставке можно узнать о поворотах судьбы чешского учителя Матея Немеца, красного командира Ивана Онуфриева, чье имя носит одна из улиц Екатеринбурга, или о ранних годах жизни Павла Бажова. Немногие знают, что автор уральских сказов поступил добровольцем в Красную армию и принимал участие в боях. Это отразилось на его творчестве – Бажов выпускал очерки о работе на фронте, а также писал материалы по истории полков, в которых находился.