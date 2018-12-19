Новости дня
16:19 | 20.12.2018
В.Н. Горелых
В свердловском селе ликвидировали подпольный цех, где мигранты производили коньяк и водку
Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, цех скрывался под вывеской логистического центра, алкоголь продавали в небольших торговых точках и кафе на территории Свердловской и Тюменской областей. В ходе спецоперации задержаны 37 человек, 27 из них – уроженцы стран ближнего зарубежья, которые привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России.
«База принадлежит на праве собственности некоему гражданину Меркулову. Предприниматель сдал ее в аренду, к сожалению не вникая в подробности того, кто и чем будет там заниматься. В ходе проведения осмотра места происшествия представители ОВД изъяли 20 124 бутылки объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью под названием «Талка», «Арабская», «Сибирский родник», «Кенигсберг», «Лезгинка», упаковочную тару, отечественный конвейер, 94 686 единиц пустой стеклянной тары, регистратор с записями охранного видеонаблюдения и многие другие вещдоки», – сообщил полковник Горелых.
Сейчас по делу назначено химико-лабораторное исследование, с помощью которого изъятую продукцию проверят на содержание опасных примесей.
© «Вечерние Ведомости»
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