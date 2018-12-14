56-летний житель Новоуральска осужден на 10 лет за убийство сожительницы

14:27 | 18.12.2018

komtv.org

В ЗАТО Новоуральск к 10 годам в колонии строгого режима приговорен 56-летний местный житель, убивший свою сожительницу.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 16 октября этого года в квартире дома на улице Крупской мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с сожительницей и, схватив нож, ударил им женщину в область груди.



Пострадавшую госпитализировали, но через некоторое время она все равно скончалась в больнице.