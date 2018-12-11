В Байкалово прокуратура требует привести в порядок дорогу и организовать по ней перевозку школьников

15:57 | 13.12.2018

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В Байкалово суд по требованию прокуратуры обязал администрацию поселения организовать бесплатную перевозку детей из деревни Сапегина в школу, расположенную в селе Байкалово.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, перевозка детей на данный момент невозможна, так как участок дороги протяженностью 4,2 км не соответствует требованиям. Это грунтовая, не асфальтированная дорога.



«Отсутствие бесплатной перевозки учащихся, проживающих в сельской местности за пределами норм пешеходной доступности до образовательного учреждения, нарушает права несовершеннолетних на общедоступность и бесплатность образования, ставит под угрозу их жизнь и здоровье», - отмечается в сообщении.