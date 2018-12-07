Прокуратура проводит проверку в сухоложской школе искусств, где недавно был пожар

В Сухом Логу прокуратура проводит проверку из-за пожара в здании, где находятся Сухоложская школа искусств и Центр дополнительного образования. Напомним, что 6 декабря здесь произошел пожар: эвакуировали 126 детей и 33 преподавателя.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2017 году в ходе проверки пожарной безопасности в школе были выявлены нарушения, но их устранили.«В августе 2018 года органами надзорной деятельности проведена дополнительная проверка по контролю исполнения ранее выданного предписания, в ходе которой установлено, что оно исполнено в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем – сотрудник курил в подсобном помещении.