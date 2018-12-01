Начальник ОЭБиПК по Екатеринбургу написал явку с повинной

16:34 | 7.12.2018

Начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин написал явку с повинной по одному из уголовных дел, по которым он проходит обвиняемым. Речь идет о деле, возбужденном по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Об этом veved.ru сообщили собственные информированные источники. Подтвердить данную информацию официально не представилось возможным.



По данным издания, майор написал явку с повинной с целью получения более мягкого наказания в случае вынесения обвинительного приговора.



Между тем в ближайшее время могут последовать новые обвинения в адрес высокопоставленного полицейского. В конце ноября в дежурной части ГУ МВД России по Свердловской области было зарегистрировано заявление местной жительницы. Исходя из заявления, Эдуард Воронин получал денежные средства от председателя ЖСК «Западный-1» Владимира Михеева. Какая процессуальная оценка будет дана этому заявлению, пока неизвестно – силовикам предстоит установить, действительно ли имел место факт передачи денег майору. Копия заявления имеется в распоряжении редакции «Вечерних ведомостей».



Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после того как в его служебном кабинете следователи 4-го управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски, закончившиеся изъятием ряда документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части изъятия оборудования из игорного зала на улице Куйбышева, которое было возвращено владельцам без проведения экспертизы. Соответствующее указание Воронину, по мнению следствия, дал ныне экс-начальник свердловской полиции Владимир Романюк. По данному факту в отношении Воронина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).



Кроме этого, следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении Воронина, теперь уже по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По версии следствия, весной-летом 2015 года Эдуард Воронин, будучи еще заместителем начальника антикоррупционного отдела УМВД, получил сведения о том, что в гараже на Машиностроителей, 53а, хранится изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция. При посредничестве выходца из Азербайджана Вугара Салманова, бывшего полицейского, он достиг договоренности с бизнесменом Азером Гусейновым, занимающимся оптовой торговлей овощами и фруктами, о передаче последнему за взятку в размере 700 тысяч рублей изъятого силовиками спиртного.