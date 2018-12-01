В Свердловской области из-за ОРЗ закрыты одна школа и два детских садика

09:25 | 4.12.2018

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В Свердловской области, по данным на 30 ноября, из-за заболеваемости ОРЗ временно не работают одна школа (Тугулымский городской округ) и два детских садика (Нижнесергинский и Артемовский городские округа). Также частично образовательный процесс приостановлен в 65 детских садиках и 20 школах.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 26 ноября по 2 декабря в регионе зарегистрировано 26,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 10 %. Чаще всего заболевают подростки от 15 лет и взрослые.