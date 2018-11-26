В Екатеринбурге тестируют новые правила дорожного движения

20:16 | 29.11.2018

Фото: otr-online.ru

В Екатеринбурге начался двухлетний эксперимент по внедрению новых правил дорожного движения, передаёт ОТР.



Нововведения связаны разрешением поворачивать направо на красный сигнал светофора, если рядом установлен соответствующий знак. Также перед совершением манёвра будет необходимо уступить дорогу другим участникам движения.



Отметим, такая инициатива, по мнению властей, позволит увеличить пропускную способность дорог.