В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля ППС

12:13 | 25.11.2018

Фото: vk.com

Сегодня, 25 ноября, утром в Екатеринбурге на улице Московской произошло ДТП с участием автомобиля полка ППС. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте».



Автомобиль полка ППС столкнулся с легковым автомобилем на пересечении улиц Хомякова и Челюскинцев. По предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент устанавливаются точные обстоятельства происшествия.