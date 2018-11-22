На рекультивацию Широкореченского полигона направят 650 млн рублей

17:20 | 23.11.2018

proekat.ru

Из федерального бюджета в рамках проекта «Чистая страна» на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге будет направлено 500 млн рублей. Из бюджета Свердловской области на эти цели планируется выделить ещё 150 млн, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.



Кроме того, в 2019 году Свердловская область сможет приобрести оборудование для обработки и утилизации ТКО на 92 млн рублей.



Напомним, что Широкореченский полигон официально не работает с 2015 года.