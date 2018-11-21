Заброшенную больницу в Зелёной роще решили охранять круглосуточно

17:05 | 22.11.2018

фото: ЕТВ

Заброшенную больницу, которая находится в Зелёной роще и является объектом культурного наследия, будут охранять круглосуточно. Сейчас ищут подрядчика, который этим займётся.



Согласно конкурсной документации, на объекте будут круглосуточно работать два человека и ещё один – с 8 утра до 8 вечера. Контракт рассчитан на полгода – с 1 января по 30 июня 2019 года. Начальная стоимость – 870 тысяч рублей.



Здание оказалось заброшенным в начале 2000-х. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.