Проблемой экологии северных территорий Свердловской области заинтересовались иностранные агенты

13:27 | 20.11.2018

Государственное казённое учреждение Свердловской области «Карпинское лесничество» рискует попасть в эпицентр скандала, связанного с борьбой общественников и руководства ещё одного государственного учреждения, «Государственного природного заповедника «Денежкин Камень», с одним из лидеров российской металлургии – УГМК.



Никто не оспаривает, что природу нужно беречь, и общественность, вставшая на её защиту, безусловно, права в том, что, открывая новые предприятия и начиная разработку новых месторождений, необходимо не забывать об окружающем мире и делать всё возможное, чтобы максимально сохранить его. Только ко всему есть подходы разумные, а есть неразумные. Так и получается, что, увлекшись борьбой за сохранение природы, общественники и некоторые государственные служащие, устроившие первоначально споры о том, кто виноват в загрязнении северных рек, в местных СМИ, забылись и перешли черту.



Так, в ближайшее время егеря Карпинского лесничества планируют провести рейд по лесам близ Ново-Шемурского месторождения УГМК. Поводом для внепланового обхода стало обращение руководства заповедника «Денежкин Камень». В своем обращении в ГКУ СО «Карпинское лесничество» руководители заповедника в очередной раз поднимают тему загрязнения Уральской горно-металлургической компанией северных лесов и рек. Не добившись негативных отзывов о деятельности компании в областной прокуратуре и Министерстве природы РФ, они продолжают направлять запросы во всевозможные инстанции. На сей раз руководителями государственного, между прочим, предприятия было подключено к решению проблемы далеко не государственное СМИ, причём негосударственное во всех смыслах этого слова.



Составить компанию лесникам из Карпинска, судя по всему по просьбе служащих государственного заповедника, решили корреспондент и оператор телекомпании «Настоящее время», штаб-квартира которой располагается в Вашингтоне (округ Колумбия), а редакция, осуществляющая вещание для русскоязычной аудитории, базируется в Праге (Чехия).



Заинтересованность чешского оппозиционного издания экологией Североуральска совпала с внезапной поездкой пресс-секретаря «Денежкина Камня» Роберта Карапетяна в столицу Чехии. До этого интереса к лесам Северного Урала у «Настоящего времени» не проявлялось.



Таким образом, люди, считающие себя экоактивистами, которые якобы борются за сохранение природы нашей страны, обратились за помощью к изданию, являющемуся иностранным агентом и имеющему непосредственное отношение к западным СМИ с ярко выраженной антироссийской позицией.



СПРАВКА



«Настоящее время» — русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, совместный медиапроект Радио «Свобода» и «Голоса Америки». Официальное круглосуточное вещание начал 7 февраля 2017 года. Доступен на кабельных, спутниковых и цифровых платформах. Телеканал получает финансирование от Конгресса США через Совет управляющих по вопросам вещания. Свою задачу СМИ видит в «продвижении демократических ценностей и институтов».



ИСТОРИЯ



14 октября 2014 года, по мере нарастания украинского политического кризиса, на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки» была запущена ежедневная тридцатиминутная программа «Настоящее время». В октябре 2016 года проект расширился и стал работать как телеканал. Исполнительный продюсер Кенан Алиев сказал в интервью Рейтер: «Мы считаем, что наш объективный и сбалансированный канал послужит альтернативой дезинформации и лжи, которую иногда мы видим в российских государственных изданиях».



По словам шеф-редактора отдела цифрового вещания «Настоящего времени» Гленна Кейтса, команду телеканала вдохновила растущая популярность коротких видеороликов в Facebook, предлагаемых такими СМИ, как BuzzFeed и «Аль-Джазира». По словам директора медиапроекта Дэйзи Синделар, потенциальный охват канала — 3,5 миллиона домохозяйств в разных странах мира.



13 ноября 2017 года телеканал Russia Today был зарегистрирован в США в качестве иностранного агента. Уже 15 ноября Министерство юстиции России пригрозило ограничить деятельность канала «Настоящее время» из-за того, что в нём содержатся «признаки выполнения функций иностранного агента». 5 декабря 2017 года Министерство юстиции РФ признало телеканал «Настоящее время» средством массовой информации, «выполняющим функции иностранного агента». В данный момент (2018 год) депутаты Госдумы предлагают закрыть телеканал «Настоящее время», который игнорирует российскую норму о маркировке эфира для каналов, получивших статус иностранного агента.