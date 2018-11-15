Рабочая группа по развитию дворового спорта появилась в городской думе Екатеринбурга

16:54 | 19.11.2018

Новая рабочая группа, которая займется вопросами развития дворового спорта в городе, появилась в Екатеринбургской городской думе. Постановление о создании группы подписал в конце прошлой недели председатель городской думы Игорь Володин.



Инициатором создания группы выступил Тимофей Жуков. Он с детства занимается дворовым футболом и тренирует детей на Сортировке.



«Я знаю много энтузиастов, много клубов, которые занимаются детским спортом. У многих площадки находятся в ненадлежащем состоянии, дети, по сути, тренируются где придется. Есть очень много запросов на разрешение этой проблемы. Мы с Игорем Валерьевичем (Володиным) обсудили этот момент и решили создать рабочую группу. Задача группы — выявление проблем и создание общей картины, касающейся этой сферы. Будем смотреть, что мы можем сделать, в том числе при помощи бюджета», — объяснил Тимофей Жуков причину создания этой группы.



Пока совместно с Жуковым в группе будут работать депутаты Алексей Мещеряков и Анастасия Немец. Официально формирование первого состава группы завершится сегодня. Впрочем, депутаты, у которых возникнет желание заняться проблемами дворового спорта, смогут войти в состав группы и позже.