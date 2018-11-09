В 2019 году екатеринбуржцев ждёт повышение тарифов общественного транспорта

14:59 | 12.11.2018

novozybkov.su

1 июля 2019 года в Екатеринбурге планируется запустить транспортную реформу, об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава города Александр Высокинский, передают «Европейско-Азиатские новости».



По словам мэра, на замену автобусного и трамвайного автопарка необходимо порядка 5–6 млрд рублей. Один из способов их получить – повысить тарифы. Также возможно привлечение инвестиций, но и в этом случае стоимость проезда вырастет.



Кроме того, сейчас обсуждается внедрение новых видов транспорта, например канатной дороги.