В Новой Ляле открыли детский сад на 150 мест

17:40 | 31.10.2018

В городе Новая Ляля Свердловской области открыли новый детский сад, рассчитанный на 150 мест. Сюда переведут воспитанников трёх других детских садов, которые пока размещаются в ветхих зданиях. На возведение нового детского сада ушло два года. Строительство обошлось более чем в 112 млн рублей.



Напомним, что, согласно поручению президента, к концу 2020 года в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трёх лет необходимо создать около 17 тысяч мест. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил просчитать потребность в создании мест с учётом демографических прогнозов.