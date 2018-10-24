В Екатеринбурге активисты обнаружили просроченные продукты в двух магазинах

23:19 | 29.10.2018

Фото: retail-life.ru

Активисты, проверяющие магазины Екатеринбурга на наличие просроченных продуктов, нагрянули в универсам «Елисей» на ул. Старых Большевиков, 77 и в магазин «Лента» на Кузнецова, 3. И, как это обычно бывает, просрочка оказалась в обоих магазинах.



Среди непригодных к употреблению продуктов в «Елисее» оказалось 18 штук йогуртов, 8 банок квашеной капусты, выпечка, детское питание и несколько молочных продуктов. Ситуация в «Ленте» оказалась лучше – из просроченных продуктов там оказались лишь один торт и 4 пачки огурцов.



Подробнее с «охотой» на продукты не первой свежести можно, посмотрев видео.



