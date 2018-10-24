Три улицы Екатеринбурга откроются на следующей неделе для движения транспорта

В среду, 31 октября, в Екатеринбурге откроется проезд по нескольким улицам, которые были закрыты для движения автотранспорта в связи с проведением ремонтных и строительных работ.Так, с 31 октября откроется сквозной проезд по улице Мамина-Сибиряка на участке от дома № 10 до улицы Азина. Открытие движения по улице переносилось несколько раз, но сейчас это свершится, рабочие заканчивают укладку асфальта и благоустройство газонов примыкающих к проезжей части.В этот же день откроется проезд по улице Горького в районе дома № 39а. Там заканчивается строительство трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения.С 31 октября возобновится проезд без ограничений и по улице Гражданской от дома № 11 до улицы Челюскинцев, где перекрытие было связано с ремонтом Макаровского моста.Фото: сервис Яндекс. Карты