В Екатеринбурге отреставрировали знаменитую мельницу Борчанинова-Первушина напротив ж/д вокзала

В Екатеринбурге завершилась реставрация фасада старинной мельницы Борчанинова-Первушина, которая расположена напротив железнодорожного вокзала. В ближайшее время строители начнут возводить рядом с ней жилые новостройки.Объект реставрировали опытные специалисты из Санкт-Петербурга и Самары, где подобных памятников архитектуры гораздо больше, чем в уральской столице.Отметим, что обновили только главный фасад здания, за остальные реставраторы возьмутся будущей весной, так как для выполнения работ необходимо тёплое время года.Фото обновлённого здания: «Проспект девелопмент»