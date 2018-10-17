25 октября в Первоуральске выберут нового главу города

15:46 | 23.10.2018

2gis.ru

В четверг, 25 октября, депутаты думы Первоуральска выберут нового главу города, после чего состоится торжественная церемония вступления в должность — главе вручат ключи от города, также он примет присягу.



На кресло главы Первоуральска претендуют шесть человек: врип главы города Игорь Кабец, замглавы по управлению социальной сферой Александр Анциферов, старший менеджер проектов ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов, замдиректора ООО «Первоуральская индустриальная компания» Ирина Якупова и замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин.



Напомним, что весной этого года прежний глава Первоуральска Валерий Хорев ушёл в отставку по собственному желанию.