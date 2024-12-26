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В селе Кашино на 10 гектарах планируют построить образовательную резиденцию
Фото: информационный портал Свердловской области/све.рф
В селе Кашино Сысертского округа планируют построить Уральскую загородную образовательную резиденцию (УЗОР).
Над созданием объекта по поручению губернатора Евгения Куйвашева начнут работать в 2025 году.
Образовательная резиденция разместится в селе Кашино, в микрорайоне Лесной ручей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Для объекта предусмотрены два земельных участка общей площадью 10,3 гектара.
Здесь хотят возвести многопрофильный образовательный центр и трехэтажный гостиничный комплекс. «Учебный корпус будет представлять собой четырёхэтажное здание, рассчитанное на обучение 300 человек. В нём разместятся лаборатории, мастерские и учебные классы по следующим направлениям: “Биотехнологии”, “Гражданская авиация”, “AI и IT”, “Космические технологии”, “Креативные индустрии”», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории планируется разместить футбольное поле, автодром и теннисный корт.
Работа над образовательным объектом рассчитана на четыре года (включая разработку проекта, прохождение госэкспертизы). К началу 2027 года планируется подготовить документацию, а завершить строительство объекта власти намерены в 2028 году.
Над созданием объекта по поручению губернатора Евгения Куйвашева начнут работать в 2025 году.
Образовательная резиденция разместится в селе Кашино, в микрорайоне Лесной ручей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Для объекта предусмотрены два земельных участка общей площадью 10,3 гектара.
Здесь хотят возвести многопрофильный образовательный центр и трехэтажный гостиничный комплекс. «Учебный корпус будет представлять собой четырёхэтажное здание, рассчитанное на обучение 300 человек. В нём разместятся лаборатории, мастерские и учебные классы по следующим направлениям: “Биотехнологии”, “Гражданская авиация”, “AI и IT”, “Космические технологии”, “Креативные индустрии”», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории планируется разместить футбольное поле, автодром и теннисный корт.
Работа над образовательным объектом рассчитана на четыре года (включая разработку проекта, прохождение госэкспертизы). К началу 2027 года планируется подготовить документацию, а завершить строительство объекта власти намерены в 2028 году.
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