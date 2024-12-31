В Екатеринбурге закрыли продажу билетов на каток на площади из-за мягкого льда

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на три дня закрыли продажу билетов на каток, расположенный на площади 1905 года.Причина — тающий лёд. «Температура воздуха не позволяет поддерживать лед в идеальном состоянии, поэтому мы закрываем продажу билетов на 3, 4 и 5 января», — сообщается в телеграм-канале «Каток на площади».Там добавили, что сеансы не отменены, но дополнительные билеты на них не продаются, чтобы снизить нагрузку на лед.Горожан и гостей города предупредили, что сегодня лёд на катке мягкий, возможно наличие воды на поверхности. Тех, кто уже купил билеты и все же решил покататься, просят «соблюдать осторожность, особенно на участках с повреждениями», избегать высоких скоростей и резких маневров, а также «следовать указаниям персонала и предупреждающим знакам на катке». В СМИ появилась информация о том, что люди начали сдавать купленные билеты.Напомним, цена билета зависит от времени сеанса и различных льгот. Так, взрослый билет на каток в выходные и праздники стоит 600 рублей (со своими коньками) и 900 рублей (вход+коньки). Сеанс катания длится полтора часа.