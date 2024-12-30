Малыш из Камышлова управлял поездом в рамках новогодней акции «Елка желаний»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Четырехлетний Матвей Ситников из Камышлова попробовал себя в роли машиниста поезда. О такой мечте он написал на «Елку желаний».Матвей изучил устройство локомотива и всего состава на примере детской железной дороги, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Мечту малыша исполнил первый замгубернатора Алексей Шмыков.Мама Матвея рассказала, что мальчику подарили настоящий праздник. «Каждый раз, когда мы идём из детского сада, мы приходим к железнодорожному переезду. Сын ждёт, чтобы мимо проехал поезд, это всегда вызывает у него искренний детский восторг», — говорит Юлия Ситникова.«Письмо, рассказывающее о заветной мечте, могли отправить дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также люди старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни», — добавили в департаменте.