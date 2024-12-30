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Малыш из Камышлова управлял поездом в рамках новогодней акции «Елка желаний»

11.29 Пятница, 3 января 2025
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
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Четырехлетний Матвей Ситников из Камышлова попробовал себя в роли машиниста поезда. О такой мечте он написал на «Елку желаний».

Матвей изучил устройство локомотива и всего состава на примере детской железной дороги, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Мечту малыша исполнил первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Мама Матвея рассказала, что мальчику подарили настоящий праздник. «Каждый раз, когда мы идём из детского сада, мы приходим к железнодорожному переезду. Сын ждёт, чтобы мимо проехал поезд, это всегда вызывает у него искренний детский восторг», — говорит Юлия Ситникова.

«Письмо, рассказывающее о заветной мечте, могли отправить дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также люди старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни», — добавили в департаменте.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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16:18 В екатеринбургском Доме офицеров объяснили, зачем завесили фасад маскировочной сеткой
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19:16 Городская ёлка сгорела из-за фейерверка в Лесном
17:35 Эксперты рассказали уральцам секреты расхламления
17:06 В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура
16:13 Сотни екатеринбуржцев традиционно начали новый год с пробежки
15:29 «Курара» проведет онлайн-концерт для донатеров первого января
14:43 Екатеринбург вошёл в топ-5 городов по росту спроса на аниматоров
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13:20 Ездить в общественном электротранспорте в Екатеринбурге первого января можно бесплатно
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